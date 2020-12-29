Петропавловск-Камчатский, , 08:33 — REGNUM Расположенный на полуострове Камчатка вулкан Шивелуч выбросил столб пепла высотой в семь километров. Об этом 29 декабря сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

«Извержение вулкана продолжается. Спутниковые данные показали, что взрывы отправили пепел на высоту до 7 км над уровнем моря», — говорится в сообщении.

Также указывается, что облако вулканического пепла в настоящее время дрейфует на расстоянии около 50 км в западном направлении от вулкана.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря в центре исследований геологических катастроф Индонезии отметили, что активность вулкана Мерапи возросла.