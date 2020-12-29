Кызыл, , 08:26 — REGNUM В Туве подтверждено восемь новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Такие данные назвали в комиссии по установлению причины смертности и обеспечения статистического учета, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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Среди скончавшихся семь женщин и один мужчина. Одному из пациентов было 55 лет, остальные были в возрасте старше 65 лет.

«Все 8 граждан страдали от хронических заболеваний — заболевания сердечно-сосудистой системы (гипертоническая болезнь, кардиосклероз), сахарный диабет, ожирение», — отметили в Минздраве.

Таким образом, всего за время пандемии в республике от Covid-19 умерли 174 человека.

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