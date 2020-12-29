Анжеро-Судженск, Кемеровская область, , 08:26 — REGNUM Глава Анжеро-Судженска Александр Рыбалко высказал официальную версию случившейся аварии, когда без электричества осталась часть центра города, районы 6-ой колонии и Жилкооперации, посёлки Мишиха и Голубовский, а также ОФ «Анжерская» и ОАО «Каскад-Энерго», которое обеспечивает теплом практически половину жилфонда города. Причина — повреждение опоры 35 киловольт, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«О причинах случившегося пока говорить рано. В настоящее время следственный комитет совместно с прокуратурой проводят проверку. Кроме того, своё расследование причин произошедшего проведет руководство Кузбасского филиала «Россети Сибирь», — написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Рыбалко. — Отмечу, что к ликвидации аварии приступили незамедлительно. Устранением обрыва кабеля занимались две бригады филиала «Россети Сибирь — Кузбассэнерго — РЭС». В это же время аварийная служба «Кузбасской энергосетевой компании» проводила резервное переподключение потребителей, в течение двух часов удалось восстановить работу теплоцентрали. Для того, чтобы оперативно переподключить обогатительную фабрику, были запущены турбины ТЭЦ. Сорокоградусный мороз усугублял аварийную ситуацию. Сохранялась высокая угроза всему городскому хозяйству».

Он уточнил, что благодаря слаженным действиям восстановительных бригад серьёзных последствий удалось избежать, «были лишь небольшие локальные проблемы».