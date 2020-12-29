Иркутск, , 08:23 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1312 человек, причём 13 из них погибли только за последние сутки.

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Также, судя по данным оперативного штаба на 25 декабря, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 40 259 человек (+263 за сутки).

Госпитализированы 2982 пациента (-194 за сутки). Выздоровели 35 205 пациентов (+238 за выходные). Ещё 184 жителя Приангарья с коронавирусом (+3 за сутки) скончались не от COVID-19.

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