Благовещенск, , 08:21 — REGNUM Житель Китая незаконно пересёк госграницу РФ. Он пытался попасть в Россию по трансграничному мосту в Приамурье, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

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Иностранец пересёк границу РФ пешком по трансграничному мостовому переходу. Он обошёл оборудованное место службы российского пограничного наряда, прячась за внутренними боковыми леечными ограждениями и продолжал движение вглубь РФ. Незаконно пересекшего границу жителя Китая задержали сотрудники ПУ ФСБ России по Амурской области.

В отношении иностранца возбуждено уголовное дело, расследование которого уже завершилось и утверждено обвинительное заключение. Обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело по факту нападения на пограничный наряд нарушителями на российско-украинском участке государственной границы возбуждено в Белгородской области. В ходе перестрелки один из злоумышленников был ликвидирован.