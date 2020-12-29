Чита, , 08:19 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 29 декабря, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 — уже 26 996 человек, причём 245 из них добавились только за последние сутки.

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Причина смерти от COVID-19 официально подтверждена ещё у шестерых человек. Общее число жертв нового вируса составляет уже 491 человек. Из общего числа пациентов моногоспиталей 108 (минус четверо за сутки) находятся в тяжелом состоянии, 56 (за двое суток данные не изменились) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Вместе с тем 24 522 пациента (+270 за сутки) вылечены от коронавируса и сняты с меднаблюдения.

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