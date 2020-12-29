Бийск, Алтайский край, , 07:57 — REGNUM Директор МУП «Водоканал» Бийска (Алтайский край) Геннадий Чумичев скончался в здании администрации города. Как сообщает сегодня, 29 декабря, «Бийский рабочий», не исключено, что причиной смерти стал сердечный приступ.

Прибывшая на место бригада скорой помощи помочь человеку не смогла.

Известно, что Чумичев возглавил «Водоканал» в 2016 году. До этого он был руководителем АО «БийскэнергоТеплоТранзит». Получил медаль «За труд во благо города Бийска» и другие награды.