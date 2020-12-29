Петропавловск-Камчатский, , 07:53 — REGNUM На Камчатке в отношении двух местных жителей 1975 и 1991 годов рождения возбуждено уголовное дело за незаконную добычу птиц, занесённых в Красную книгу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

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В подвале одного из домов были обнаружены два кречета, которых, по версии следствия, поймали, перевезли и хранили подозреваемые. Нанесённый РФ ущерб оценивается в сумму более двух млн рублей. Кречеты переданы орнитологу для решения вопроса о возможности их выпуска в дикую среду обитания.

«Максимальное наказание, предусмотренное уголовным законом за совершение данного преступления, предусматривает до семи лет лишения свободы», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, врачи Владивостока провели две операции и спасли жизнь раненого тигрёнка, который был обнаружен в конце ноября в одном из северных районов края.