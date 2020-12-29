Новосибирск, , 07:41 — REGNUM В Октябрьском районе Новосибирска сегодня утром, 29 декабря, произошёл пожар в восьмиквартирном жилом деревянном доме. По оперативной информации, погибли четыре человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

В ведомстве уточнили, что в течение получаса пожарные защитили соседние дома. В настоящее время огнеборцы разбирают сгоревшие конструкции и ликвидируют последствия пожара. Обстоятельства произошедшего будут установлены оперативно-следственной группой.

«Работу по ликвидации пожара осложняла высокая температура, сильная задымленность и большой слой снега на кровле деревянного дома, — отметили в ведомстве. — Пожару был присвоен повышенный номер сложности, к месту происшествия оперативно стянуты силы личного состава и специализированной техники пожарно-спасательных подразделений».

По предварительным данным, площадь пожара составила около 100 квадратных метров. При разборе сгоревших конструкций обнаружены тела четырёх человека без признаков жизни, предположительно трое из них — дети. На месте работают оперативная группа Главного управления МЧС России по Новосибирской области, пожарно-спасательные подразделения, скорая помощь и полиция.