Южно-Сахалинск, , 07:37 — REGNUM Микроавтобус столкнулся с мусоровозом в Тымовском районе Сахалинской области, передает АСТВ.

По его данным, водитель микроавтобуса выезжал с улицы Парковой на трассу Южно-Сахалинск — Оха. В это же время по трассе с юга на север двигался грузовой автомобиль, которого попытался обогнать мусоровоз. Таким образом, водитель мусоровоза допустил выезд на встречную полосу, где и столкнулся с микроавтобусом.

В результате ДТП пострадал водитель микроавтобуса, его госпитализировали с травмами. Водитель мусоровоза, по предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря под Калугой столкнулись семь автомобилей. В результате аварии пострадали пятеро человек, среди них были дети.