Каракас, , 07:41 — REGNUM В результате взрыва газовых баллонов в грузовике, развозившем газ на территории города Каньо-де-лос-Бесеррос в штате Монагас на северо-востоке Венесуэлы, ранения получили более 30 человек. Об этом 28 декабря сообщает газета El Nacional.

«Сегодня днём в Каньо-де-лос-Бесеррос, муниципалитет Пиар, в грузовике, набитом людьми, требующими топлива, взорвались два газовых баллона. В результате взрыва пострадало более 30 человек», — написала депутат Мария Эрнандес Дель Кастильо на своей странице в социальной сети Twitter.

Отмечается, что взрыв произошёл, когда вблизи горящего автомобиля находилось множество людей, пытавшихся вытащить баллоны. Часть пострадавших с ожогами помещена в местные больницы. Полиция начала расследование причин и обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, сильный хлопок газовоздушной смеси вечером 27 декабря уничтожил одноэтажный дом с мансардным этажом на улице Парковая села Маклино Малоярославецкого района Калужской области.

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