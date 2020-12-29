Барнаул, , 07:18 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 29 декабря, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1516 человек, причём 17 из них добавили в сводку только за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается существенный рост количества больных внебольничной пневмонией (9270 человек, +70 за сутки) и ОРВИ (16 251 человек, +127 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 32 488 человек (+12 за сутки).

Тяжелобольных насчитывается 423 (минус один за сутки), к аппаратам ИВЛ подключены 130 пациентов (плюс трое за сутки). Растёт число заразившихся коронавирусом детей. С начала учебного года, по официальной статистике, таковых значится 1162 (+12 за сутки). В общей сложности SARS-CoV-2 победили 28 698 человек (+17 за сутки).

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