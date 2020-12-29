Петропавловск-Камчатский, , 07:15 — REGNUM На Камчатке возбуждено уголовное дело в отношении жителя Вилючинска, который во время оглашения приговора в суде угрожал убийством прокурору и его близким, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

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Суд признал виновным мужчину 1983 года рождения в убийстве 28-летней женщины и приговорил его к 15,5 года лишения свободы. При оглашении приговора обвиняемый пригрозил, что при освобождении из колонии строго режима, он расправится с прокурором и его близкими.

Как сообщало ИА REGNUM, в Химках Московской области следователи задержали 31-летнего местного жителя, который подозревается в применении насилия в отношении представителя власти. По данным следствия, 23 декабря подозреваемый, находясь в лесополосе микрорайона Левобережный, был остановлен сотрудниками полиции для проверки документов.