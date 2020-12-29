Красноярск, , 06:57 — REGNUM С начала осеннего периода и до 28 декабря в Красноярском крае за медицинской помощью по случаю переохлаждений обратились 219 человек, в том числе десять детей. Как сообщили ИА REGNUM в краевом минздраве, ссылаясь на данные медицины катастроф, количество обратившихся выросло на 56 человек.

Госпитализированы 99 человек, в том числе трое детей. С начала периода скончались восемь человек. Медицинскую помощь в амбулаторных условиях получили 112 пациентов, в том числе семь детей.

В минздраве напомнили, что впереди красноярцев ждёт морозная неделя. Медики рекомендуют соблюдать меры безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозам синоптиков, 29 декабря в Красноярске ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха −31… −26 °C.

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