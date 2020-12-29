29 декабря 2020 | Время чтения 8 мин

Анастасия Степанова, , 07:14 — REGNUM В Баренцевом море 28 декабря 2020 года произошло ЧП — опрокинулось и затонуло рыболовецкое судно «Онега», на борту которого находилось 19 человек. Двоих моряков уже спасли, поиски ещё 17 продолжаются. ИА REGNUM выяснило, кому принадлежало судно.

Рыболовецкое судно Онега Фото АО Вариант РПФ

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ЧП в Баренцевом море

28 декабря 2020 года в 4:08 на судно «Войково» поступил сигнал бедствия, а уже через четыре минуты рыболовецкая «Онега» пропала с радаров. На тот момент на борту находилось 19 человек: 16 — из Мурманской области, по 1 — из Архангельска, Курской и Ростовской областей.

Спасти удалось двух рыбаков — уроженцев Ростовской области и Мурманска. Их подняли на борт «Войково», а остальных членов экипажа пока ищут в акватории Баренцева моря, в 40 км от юго-западной части архипелага Новая Земля. На 16:30 (МСК) в месте крушения «Онеги» работали четыре рыболовецких судна, в том числе два принадлежащих тому же судовладельцу, что и «Онега», а также самолёт Ил-38 Северного флота с четырьмя спасательными капсулами на борту. Поднята по тревоге группа пловцов-спасателей с необходимыми техническими средствами. При необходимости её перекинут к месту крушения.

Судна «Войково» sudtech.ru

«Проведение работ осложняется коротким световым днем и неблагоприятными погодными условиями: высота волн достигает 4 метров, температура воздуха порядка — 20 градусов, порывы ветра 20−25м/с «, — отмечали в управлении МЧС России по Архангельской области.

Между тем ранее сообщалось, что на борту затонувшего судна были специальные гидрокостюмы, которые позволяют длительное время находиться на плаву при низких температурах воды.

Предварительной причиной ЧП называли обледенение, но позднее появилась версия об опрокидывании судна в результате вытягивания рыболовного трала, последующем крене, который привёл к зачерпыванию воды и затоплению.

Несмотря на то, что поиски экипажа ещё продолжаются и сами рыбаки числятся пропавшими без вести, уже звучат слова соболезнования и говорят об их гибели. Слишком сложные погодные условия снижают шансы на спасение.

Семьям экипажа окажут материальную помощь.

По факту ЧП следователи Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта»).

Исполняющая обязанности старшего помощника Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Кристина Лобанова Szsut.sledcom.ru

Кто владелец затонувшего судна?

Рыболовецкое судно «Онега» № МК 0331 до 2003 года называлось Remifisk. Оно было построено в Норвегии в 1979 году, и до Мурманска было приписано к городу Тромсе (Норвегия).

Известно, что в море «Онега» вышла 14 декабря 2020 года из норвежского порта Киркинес. Владельцем судна называют сельскохозяйственный производственный кооператив «Рыболовецкий колхоз им. М. И. Калинина» — участника Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров. В комментариях на сайте ассоциации глава кооператива Андрей Заика заявил, что «Онега» была полностью исправной, а «работы по техническому обслуживанию проводились вовремя и в полном объёме». Известно также, что 30 октября 2020 года судну выдали свидетельство о соответствии Морскому кодексу управления безопасностью. Впереди — комиссионная оценка технического состояния «Онеги», его параметров, а также документации, которую проведёт Ространснадзор.

РИА Новости в своей публикации сообщило, что колхозу имени Калинина судно было продано в августе 2020 года рыбопромысловой фирмой «Вариант».

Между тем на сайте АО «Рыбопромысловая фирма «Вариант» до сих пор в составе флота фигурирует «малое морозильное промысловое судно норвежской постройки, предназначенное для ведения ярусного промысла и промысла донным тралом МК-0331 «Онега» IMO 7 825 590».

По данным ЕГРЮЛ, фирма «Вариант» была учреждена в июне 2002 года. На начало 2020 года в ней числились порядка 140 сотрудников. Уставный капитал — 750 тыс. рублей. С октября 2020 года компания «находится в процессе реорганизации в форме выделения, осуществляемой одновременно с присоединением». В реорганизации участвуют «дочка» компании — ООО «Багаж» из Ненецкого автономного округа.

Директор фирмы «Вариант» с ноября 2020 года — Сергей Жгулёв, сменивший на этой должности Ивана Пасынкова. Жгулёв, помимо основной фирмы и двух дочерних, возглавляет карельское ООО «Рыболовецкая компания «Вирма», принадлежащее на 98% Игорю Зубареву, и мурманское ООО «Мурманстрой», которое полностью в собственности компании «Вирма».

Игорь Зубарев Agrarian.council.gov.ru

В феврале 2020 года газета «Коммерсантъ» сообщала, что владельцем РПФ «Вариант» значится Роман Здраевский, но на тот момент рассматривалась покупка 50,95% доли в «Варианте» рыболовецкой компанией сенатора от Карелии Игоря Зубарева. Судя по тому, что в ноябре 2020 года «Вариант» возглавил директор активов Зубарева, сделка состоялась.

Примечательно: в феврале 2020 года в арбитраже Мурманской области слушался спор Романа Здраевского, из которого следует, что он завершил сделку «по продаже Исхакову М. Ю. 5700 обыкновенных именных акций АО «РПФ Вариант», что составляет 57% уставного капитала общества, следовательно, истец больше не является акционером ответчика». Интересно, что уже в июньских делах Марат Исхаков из Санкт-Петербурга фигурировал как акционер «Варианта». Например, он, выступая в интересах общества, заявлял, что «в ООО «Арктик Менеджмент» выведены дорогостоящие ликвидные активы по цене значительно ниже балансовой стоимости, приобретено малоликвидное имущество, цель приобретения которого не известна». Иск Исхаков проиграл, но вердикт оспаривается в вышестоящей инстанции.

Таким образом, вопрос о контролирующем лице фирмы «Вариант» остаётся открытым.

О колхозе Калинина

Если исходить из сведений РИА Новости, что судно «Онега» в августе 2020 года было продано, то новый владелец затонувшего актива — рыболовецкий колхоз им. Калинина.

Данное юрлицо было учреждено в декабре 1992 года. Учредителями числятся десять физлиц — Алексей, Валентина и Федор Мошковы, Юрий и Андрей Маслобородовы, Виктор Вересов, Елена и Людмила Мошниковы, Дмитрий Пименов и Владимир Котлов. Правопредшественниками колхоза Калинина являются колхоз «Заря», колхоз имени Ленина, колхоз «40 лет Октября» и колхоз «Красное знамя» — все те, кто был фигурантом спора за права на рыболовецкие суда, в том числе «Онегу».

Правопреемником колхоза им. Калинина с ноября 2019 года числилось ООО «Луда» из Архангельской области. Рыболовецкая фирма «Луда» прекратила существование в октябре 2020 года через реорганизацию в форме присоединения. Принадлежала «Луда» с апреля 2020 года ООО «Пелагика».

Компания «Пелагика», в свою очередь, была создана в ноябре 2019 года для морского рыболовства в Кемском районе Карелии. Её уставный капитал — более 382 млн рублей. Единственный владелец — вышеуказанное ООО «Рыболовецкая компания «Вирма» Игоря Зубарева.

По данным ЕГРЮЛ, колхоз им. Калинина с 23 октября 2020 года «находится в процессе реорганизации в форме выделения», но после неё продолжит свою деятельность. Возглавляет колхоз Андрей Заика — председатель Союза рыболовецких колхозов Архангельской области. Исполнительный директор колхоза с июля 2019 года — Павел Кудрявин (гендиректор АО «Архангельский опытный водорослевый комбинат»).

У надзорных инстанций к колхозу имени Калинина претензии были в 2016 году. Проверка, проведённая Северным управлением государственного морского и речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, выявила «нарушения законодательства в области торгового мореплавания». Компанию тогда обязали «заключить договор страхования жизни и здоровья членов экипажа при исполнении ими трудовых обязанностей на рыболовном судне МК-0360 «Сапфир-II».