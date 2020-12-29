Нанкин, Китай, , 06:05 — REGNUM Трое рабочих погибли и еще один получил ранения в результате инцидента на строительной площадке в городе Наньтун на востоке Китая, сообщает 29 декабря агентство Синьхуа.

Трагедия произошла в городе Наньтун провинции Цзянсу на востоке Китая около 11:30 по Пекину 27 декабря, когда рабочие занимались установкой башенного крана. В результате произошло повреждение кливера, четыре человека получили ранения, сообщили в административном комитете нового порта Хаймэнь.

Раненые рабочие были немедленно доставлены в госпиталь для оказания медицинской помощи. Трое из них скончались. Состояние последнего рабочего остается стабильным. Власти проводят дальнейшее расследование причин произошедшего.