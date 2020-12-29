Порт-Морсби, , 04:50 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на территории Папуа — Новой Гвинеи, сообщает Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр сейсмособытия располагался в 54 километрах к западо-юго-запада от города Пангуна. Очаг подземных толчков залегал на глубине 35 километров. Информации о возможных пострадавших или повреждениях гражданской инфраструктуры не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Колумбии. Его эпицентр находился в акватории Тихого океана на глубине 30 километров. Сведений о жертвах или разрушениях не поступало.