Тайюань , Китай, , 04:47 — REGNUM Один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате взрыва пыли в городе Датун на севере страны, сообщает 29 декабря агентство Синьхуа.

Инцидент произошел в 8:40 по местному времени 28 декабря в районе Юньчжоу города Датун в провинции Шаньси на севере Китая. Предварительное расследование показало, что возможной причиной трагедии является ненадлежащее проведение сварочных работа.

В настоящее время власти города продолжают проводить полноценное расследование для выяснения истинных причин и деталей произошедшего. Иные подробности не сообщаются.

Отметим, что взрыв пыли как правило связан с быстрым сгоранием частиц угольной пыли в подземных угольных и иных шахтах.