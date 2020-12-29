Богота, 29 декабря 2020, 03:13 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,5 на западе Колумбии, сообщает колумбийская геологическая служба.
Эпицентр сейсмособытия располагался в акватории Тихого океана недалеко от города Буэнавентура. Глубина залегания очага землетрясения составляла около 30 километров. Сведений о возможных разрушениях или жертвах не поступало, угроза цунами не объявлялась.
Как сообщало ИА REGNUM 28 декабря землетрясение магнитудой 5,0 было зафиксировано у Соломоновых островов. Пострадавших не было.