Богота, , 03:13 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,5 на западе Колумбии, сообщает колумбийская геологическая служба.

Эпицентр сейсмособытия располагался в акватории Тихого океана недалеко от города Буэнавентура. Глубина залегания очага землетрясения составляла около 30 километров. Сведений о возможных разрушениях или жертвах не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM 28 декабря землетрясение магнитудой 5,0 было зафиксировано у Соломоновых островов. Пострадавших не было.