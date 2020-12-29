Париж, , 01:18 — REGNUM Трое военнослужащих Франции погибли в результате подрыва самодельного взрывного устройства в Мали, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

По данным пресс-службы французского президента, военнослужащие проводили операцию в составе миротворческой миссии в регионе Мали Хомбори. Однако их бронетранспортер подорвался на мине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-служба правительства Франции заявила о гибели нескольких военнослужащих в Мали в результате атаки на конвой миссии «Бархан». Точное число погибших тогда не называлось.

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