Фонтенбло, , 22:11 — REGNUM На центральном кладбище во французском городе Фонтенбло около 60 могил оказались осквернены знаками свастики, нанесенными баллончиком с красной краской. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщает Le Figaro.

Мэр Фонтенбло Фредерик Вальту подтвердил, что «67 старинных и более новых надгробий были осквернены вандалами, нанесшими на них знаки свастики». Прокуратура города также сообщила, что еврейское кладбище, находящееся рядом с центральным, осквернено не было.

Полиция уже начала рассмотрение дела о «вандализме».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан осудил осквернение мемориала, посвященного памяти геноцида армянского народа в начале XX века в Турции, на фоне эскалации нагорнокарабахского конфликта.

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