Дэвисборо , , 20:52 — REGNUM Выстрелы прогремели в тюрьме города Дэвисборо (штат Джорджия, США) 28 декабря, передаёт Fox News.

В результате перестрелки, которая началась в ночь на 28 декабря, один человек погиб и один (охранник) получил ранение.

Перестрелка началась после того, как охрана обнаружила повреждение ограждения вокруг здания тюрьмы. Охранники увидели, что неизвестные передают через неё заключённым контрабанду.

Злоумышленников было двое. Началась стрельба, и один из них погиб, второго охрана смогла задержать. Состояние госпитализированного охранника стабильное.

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