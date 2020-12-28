Загреб, , 18:34 — REGNUM Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович 28 декабря после визита в города Петрини и Сисак заявил, что в восстановлении от ущерб, нанесённого землетрясением, правительство окажет помощь всем муниципалитетам, пострадавшим от этой природного катаклизма. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

«Мы будем прикладывать все наши усилия совместно со всеми спасательными службами для восстановления как Сиска, так и Петрини, а также другие муниципалитеты в сисацко-мославацком регионе, пострадавшим от землетрясения», — подчеркнул Пленкович, добавив, что ущерб был значительным.

Он отметил важность того, что обошлось без жертв среди местного населения.

«К сожалению, в этом году у нас уже есть большой опыт работы с восстановлением кровли, фронтонных стен, а также принятия мер предосторожности. Существует возможность перераспределения средств в рамках пересмотра бюджета министерства строительства и государственной собственности», — подчеркнул Пленкович.

Он указал, что сначала необходимо оценить ущерб от землетрясения, а затем заниматься юридическими вопросами в рамках постановлений, которые будут приняты правительством, или через возможное расширение сферы применения закона «О восстановлении Загреба и его окрестностей».

Напомним, 28 декабря землетрясения обрушились на Хорватию. Первое землетрясение магнитудой 5,2 произошло в районе Загреба. Позднее более слабые землетрясения было ощутимы в различных частях Хорватии, в том числе и на побережье.

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