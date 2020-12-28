Варшава, , 16:23 — REGNUM Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали двух граждан Ирака, проживающих в стране, в связи с тем, что они подозреваются в оказании финансовой помощи террористическим организациям. Об этом передает Polskie Radio 24.

Координатор польских секретных служб Станислав Жарин заявил, что у правоохранителей есть все основания полагать, что двое задержанных граждан Ирака пожертвовали собственные финансовые средства боевикам ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«По нашим данным, они могли перечислять террористам деньги в период с февраля 2015 года по апрель 2016 года», — сообщил он.

В случае обвинительного приговора, за финансирование террористических преступлений их могут лишить свободы на срок от двух до 12 лет.