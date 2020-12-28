Грозный, , 15:14 — REGNUM В Грозном в результате нападения на сотрудников правоохранительных органов погибли двое полицейских, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Полицейское усиление Dagestan-today.com

Отмечается, что в ходе перестрелки два боевика были ликвидированы.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября в Грозном в рамках объявленного режима контртеррористической операции была проведена спецоперация по нейтрализации бандитов, готовящих теракты на территории республики. В ходе нее погибли двое сотрудников Росгвардии, был ранен еще один силовик.

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