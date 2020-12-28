Бишкек, , 14:37 — REGNUM Антикоррупционная служба Киргизии зафиксировала системные факты коррупции со стороны сотрудников госавтоинспекции Чуйской области на контрольно-пропускном пункте «Актилек — автодорожный», расположенном на границе с Казахстаном.

В связи с этим госкомитет нацбезопасности республики арестовал начальника региональной госавтоинспекции по Чуйской области и трех инспекторов управления безопасности дорожного движения.

По данным следствия, они оказались причастны к реализации коррупционной схемы, по которой автоинспекторы под предлогом проверки документов регулярно вымогали от 500 до 5 000 сомов (от 450 до 4 500 рублей) у дальнобойщиков.

В ведомстве отмечают, что ежедневно через этот пропускной пункт проезжают от 100 до 200 большегрузных машин.