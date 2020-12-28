Чита, , 13:23 — REGNUM В Забайкальском крае завершился судебный процесс по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, устроившего стрельбу в военной части ЗАТО «Горный». Присяжные в итоге признали его виновным, но заслуживающим снисхождения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, вечером 25 октября 2019 года при смене караула в ЗАТО Горный солдат-срочник взял автомат и устроил кровавую бойню. В результате погибли восемь человек, еще двое оказались тяжело ранены.

В СМИ просочилась информация о том, что расстрел происходил прицельно (Шамсутдинов, по некоторым данным, хладнокровно добивал некоторых раненых), а на допросе он вначале признался, что нисколько не жалеет о своём поступке. Позднее солдат написал открытое письмо родственникам убитых, в котором попросил прощения и сказал, что всегда хотел служить в армии, но не представлял, в каком «аду» окажется.

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