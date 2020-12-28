Донецк, 28 декабря 2020, 13:03 — REGNUM Журналист Роман Манекин задержан по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Об этом сообщила 28 декабря пресс-служба Министерства госбезопасности (МГБ) ДНР.
В спецслужбе отметили, что в данный момент проводятся следственные мероприятия.
Отметим, Манекин является гражданином РФ. В 2017 году он уже задерживался спецслужбами ДНР, однако был отпущен.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ДНР был осуждён за шпионаж некий гражданин Украины Сергей Пономаренко. Мужчину приговорили к 12 годам тюремного заключения.
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