Мурманск, , 11:40 — REGNUM Большая часть экипажа рыболовецкого судна «Онега», которое ранее затонуло в акватории Баренцева моря, являлась уроженцами Мурманской области, кроме них на борту были уроженцы других регионов РФ и бывших республик СССР, а также один уроженец Сьерра-Леоне. Об этом 28 декабря сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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«Большинство из тех, кто были на борту, — уроженцы Мурманской области. Также есть уроженцы Житомирской, Днепропетровской, Брестской, Минской, Ивановской, Курской областей, а также есть один уроженец Сьерра-Леоне», — приводит его слова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что семьям погибших в Баренцевом море рыбаков будет оказана помощь.