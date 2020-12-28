Соледар, ДНР, , 10:04 — REGNUM За минувшие сутки в ДНР зафиксирован один случай нарушения перемирия со стороны ВСУ. Об этом сообщили 28 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Украинские силовики выпустили 12 мин калибра 120 мм в направлении села Ленинское на юге ДНР.

«Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры за отчётный период не зафиксировано», — отметили в СЦКК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль предположил, что Украина может потерять шесть областей страны.

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