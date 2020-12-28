Соледар, ДНР, 28 декабря 2020, 10:04 — REGNUM За минувшие сутки в ДНР зафиксирован один случай нарушения перемирия со стороны ВСУ. Об этом сообщили 28 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Украинские силовики выпустили 12 мин калибра 120 мм в направлении села Ленинское на юге ДНР.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль предположил, что Украина может потерять шесть областей страны.
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