28 Декабря
8:49
На месте происшествия экипажем судна «Войково» ведутся поисковые работы, к месту инцидента направлено ещё три судна.
8:48
Сообщается, что двое рыбаков были спасены. Ведутся поиски ещё 17 человек.
8:47
Рыболовецкое судно «Онега», на борту которого находились 19 человек, затонуло в Баренцевом море у Новой Земли 28 декабря 2020 года.
По предварительной информации, причиной затопления судна стало обледенение.
Два человека спасены, судьба ещё 17 рыбаков неизвестна. Ведутся поиски.
Подробности — в трансляции ИА REGNUM.