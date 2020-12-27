28 Декабря
 
8:49

На месте происшествия экипажем судна «Войково» ведутся поисковые работы, к месту инцидента направлено ещё три судна.

8:48

Сообщается, что двое рыбаков были спасены. Ведутся поиски ещё 17 человек.

8:47

В Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно «Онега»

Судно «Онега», на борту которого было 19 рыбаков, затонуло вблизи Новой Земли в Архангельской области в Баренцевом море. Об этом 28 декабря сообщает МЧС РФ.