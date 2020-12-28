Архангельск, , 08:45 — REGNUM Рыболовецкое судно «Онега», на борту которого было 19 рыбаков, затонуло вблизи Новой Земли в Архангельской области в Баренцевом море. Об этом 28 декабря сообщает МЧС РФ.

Также указывается, что двое рыбаков были спасены и судьба остальных 17 человек в настоящее время неизвестна.

Кроме того, уточняется, что, по предварительным данным, судно затонуло из-за обледенения. На месте происшествия экипажем судна «Войково» ведутся поисковые работы, к месту инцидента направлено ещё три судна.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря стало известно, что как минимум 30 человек погибли в результате опрокидывания лодки на озере Альберт в Уганде.