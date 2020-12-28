Занзибар, Танзания, , 08:22 — REGNUM В Каменном городе на Занзибаре обрушилось историческое здание Дома чудес (Бейт-Эль-Аджаб). Об этом сообщает газета Mwananchi.

По информации журналистов издания, инцидент произошел в пятницу, 25 декабря. Здание долгое время находилось на реставрации.

Во время поисково-спасательной операции после обвала были обнаружены два тела. Согласно заявлению министра туризма и древностей Занзибара Лейлы Мухамед Муссы, тела были найдены ночью.

Обвал построенного в 1883 году Дома чудес — огромный удар по туристической индустрии Занзибара, сообщили журналисты.

Бейт-Эль-Аджаб — самое высокое здание Занзибара, расположенное в Каменном городе, внесенном в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Оно привлекает туристов со всех уголков мира.

В заявлении, опубликованном в субботу, 26 декабря, правительство Занзибара выразило соболезнования семьям погибших в результате трагедии. В заявлении также говорится, что четверо рабочих получили травмы в результате обвала.

«Правительство обещает сотрудничать с семьями в это трудное время потери близких и призывает всех занзибарцев и танзанийцев в целом сохранять спокойствие», — говорится в заявлении.

Напомним, что Занзибар — автономия в составе Танзании со своим правительством, парламентом, президентом и законодательством.