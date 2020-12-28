Нэшвилл, , 07:04 — REGNUM В обнаруженном вблизи города Лебанон (штат Теннесси, США) автофургоне, похожем на взорвавшийся в Нэшвилле, правоохранители не нашли взрывных устройств. Об этом говорится в распространённом 27 декабря заявлении шерифа округа Резерфорд.

О припаркованном у дороги подозрительном грузовом фургоне, из которого доносилась аудиозапись, похожая на ту, которая проигрывалась перед взрывом фургона в Нэшвилле, полиции сообщили местные жители. Правоохранители проверили фургон на наличие взрывчатки, но не нашли в нём каких-либо взрывных устройств.

Отмечается, что расследование инцидента продолжается, а водитель вызвавшей подозрение машины задержан.

Как сообщало ИА REGNUM, в районе города Лебанон (штат Теннесси, США) полиция перекрыла дорогу и эвакуировала жителей из-за фургона, похожего на тот, который взорвался в столице штата Нэшвилле.

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