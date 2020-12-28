Токио, , 06:18 — REGNUM Кризисный штаб в связи с начавшимся извержением вулкана Отакэ был создан правительством Японии. Об этом 28 декабря сообщает агентство Kyodo.

Извержение вулкана Отакэ, расположенного на острове Суваносэ, началось 28 декабря. Из кратера вулкана извергаются камни, пепел и пар и разлетаются на расстояние до 1,3 км. Всем жителям острова Суваносэ запрещено подниматься на вулкан.

Всего на острове проживает 49 человек, информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Предыдущее извержение вулкана Отакэ произошло в 2009 году.

Ранее ИА REGNUM сообщало об извержении вулкана Этна в Италии.

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