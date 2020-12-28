Белград, , 03:19 — REGNUM Группу граждан России с двумя детьми удалось эвакуировать из снежного заноса на горной трассе сотрудникам МВД Сербии. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба сербского ведомства.

ЧП произошло в туристическом районе Стубло, расположенном недалеко от горной области Златибор на юго-западе Сербии. Шестеро граждан России, в том числе младенец и десятилетний ребёнок, застряли в микроавтобусе на горной трассе.

В эвакуации граждан были задействованы восемь пожарных-спасателей и четыре спецавтомобиля. Двое детей и четверо взрослых были успешно эвакуированы, пострадавших среди них нет.

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