Шэньян, Китай, , 02:48 — REGNUM Семь человек стали жертвами ножевой атаки на северо-востоке Китая, сообщает 27 декабря агентство Синьхуа.

Инцидент произошел в городе Кайюань провинции Ляонини примерно в 8:14 по местному времени 27 декабря близ одного из ресторанов города, сообщили в департаменте по связям с общественностью Кайюаня.

Полиция арестовала напавшего с ножом на прохожих, которые ни с того, ни с сего на пал на ни о чем не подозревающих людей. Власти проводят расследование произошедшего. Детали пока не сообщаются.