Нэшвилл, , 02:07 — REGNUM Взрыв фургона в американском городе Нэшвилл в штате Теннеси, был организован местным жителем. Об этом 27 декабря сообщила полиция города в ходе пресс-конференции, которую транслировали все центральные телеканалы.

Окружной прокурор Дональд Кокран рассказал, что по итогам ДНК-тестирования останков, обнаруженных на месте взрыва, было установлено, что организатором произошедшего стал Энтони Куинн Уорнер, местный житель. Его мотивы остаются неизвестными. По данным ряда СМИ, Уорнер был специалистом по электронике, он организовал взрыв и погиб на месте ЧП.

Окружной прокурор отметил, что нет данных о причастности кого-либо ещё к организации взрыва.

Напомним, взрыв прогремел в центре Нэшвилла утром 26 декабря. Перед взрывом из фургона, в котором было заложено взрывное устройство, доносились предупреждения о взрыве, требования к гражданам эвакуироваться и музыка. В результате взрыва погиб один человек, пострадали трое.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США в районе города Лебанон жители были эвакуированы из-за подозрительного фургона, похожего на взорвавшийся в городе Нэшвилл.

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