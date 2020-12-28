Сантьяго, , 01:40 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,8 зарегистрировали сейсмологи в Тихом океане у берегов Чили. Об этом 28 декабря сообщает геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки зафиксированы в 21:39 27 декабря по всемирному координированному времени (00:39 мск 28 декабря). Эпицентр землетрясения располагался в 152 км на северо-запад от города Вальдивия (население около 133 тыс. человек). Очаг находился на глубине десяти километров.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,5, которое произошло в 18 км от города Фергана в Узбекистане.

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