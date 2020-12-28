Нэшвилл, , 01:19 — REGNUM В районе города Лебанон (штат Теннесси, США) полиция перекрыла дорогу и эвакуировала жителей из-за фургона, похожего на тот, который взорвался в столице штата Нэшвилле. Об этом 27 декабря сообщается на официальной странице шерифа округа Резерфорд в социальной сети Twitter.

«Помощники шерифа в округах Резерфорд и Уилсон изучают припаркованный у магазина фургон, воспроизводящий аудиозапись, похожую на предшествовавшую рождественскому взрыву в Нэшвилле. Водителя задержали. Жители эвакуированы. Ведётся расследование», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время правоохранители с помощью робота проверяют фургон на наличие взрывного устройства.

Напомним, утром 26 декабря в центре Нэшвилла прогремел взрыв. По словам мэра Джона Купера, предварительной версией инцидента является взрыв бомбы. В результате пострадали как минимум три человека. Организатором взрыва, по версии СМИ, является погибший при взрыве местный житель Энтони Куинн Уорнер.

Как сообщало ИА REGNUM, в Соединённых Штатах полицейские установили личность человека, связанного с фургоном, который взорвался в Нэшвилле (штат Теннесси).

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