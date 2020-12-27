Минск, , 22:47 — REGNUM В возрасте 72 лет после заражения коронавирусом умер известный белорусский экономист Леонид Фёдорович Заико. Читателям он известен яркими критическими комментариями о состоянии белорусской экономики.

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Кандидат экономических наук, доцент, консультант международных организаций и правительства Белоруссии, руководитель аналитического центра «Стратегия» и замечательный публицист, Леонид Заико всегда был лоялен к журналистам. Его яркие, ироничные и компетентные комментарии публиковало в том числе и ИА REGNUM.

Леонид Фёдорович — автор многочисленных статей, докладов и монографий. В экспертном сообществе он известен также как участник многочисленных научных мероприятий, лектор белорусских и зарубежных вузов. Более широкой аудитории Заико запомнился резкой критикой белорусских реалий с позиций либертарианства, ироничными констатациями, сатирой и мудрыми рекомендациями.