Кабул, , 20:52 — REGNUM В Афганистане неизвестные совершили нападение на силовиков. Об этом сообщили Anadolu Ajansı источники в местных силах безопасности.

По их данным, инцидент произошел в воскресенье, 27 декабря, в провинции Пактия. По последним данным, в результате вооруженного нападения погибли двое сотрудников сил безопасности.

Отмечается, что ответственность за кровавую акцию пока не взяла на себя ни одна террористическая организация.

Как передавало ИА REGNUM, 25 декабря в районах Чарбулак и Шолгере афганской провинции Балх успешно была проведена спецоперация по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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