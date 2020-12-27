Нью-Дели, , 20:16 — REGNUM На юго-западе Индии столкнулись два транспортных средства — внедорожник и пассажирский автобус. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на полицию.

ДТП произошло в воскресенье, 27 декабря, в штате Карнатака. По последним данным, в результате инцидента погибли пять человек, еще 16 получили травмы.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, 20 ноября в индийском штате Уттар-Прадеш автомобиль врезался в стоящий грузовик. В результате ДТП погибли 14 человек.

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