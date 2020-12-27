Минск, , 19:52 — REGNUM Более 10 участников локальных акций протеста, которые недовольны итогами президентских выборов в Белоруссии, задержали в Минске и других городах страны. Информация опубликована 27 декабря на сайте правозащитного центра «Весна».

В списке правозащитной организации на данный момент числятся 13 фамилий задержанных.

Отмечается, что в городе Минске были задержаны большинство участников локальных протестных акций. Также сообщается о задержаниях в Бресте, Смолевичах и Светлогорске.

Напомним, что 27 декабря в Минске и других городах страны прошли локальные акции протеста, организованные оппозиционными силами.