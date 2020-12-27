Каир, , 18:33 — REGNUM В Египте столкнулись два транспортных средства — микроавтобус и пикап. Об этом сообщил новостной портал Ahl Masr со ссылкой на свои источники.

ДТП произошло в воскресенье, 27 декабря, в районе города Ком-Омбо. По последним данным, в результате инцидента погибли 12 человек, еще шестеро пострадали.

Причины аварии пока не известны. В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, 17 декабря в городе Сохаг в Египте в дорожной аварии погибли не менее шести человек.

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