Исламабад, , 18:27 — REGNUM В результате нападения террористов на пост Пограничного корпуса в пакистанской провинции Белуджистан на юго-западе страны погибли не менее семерых сотрудников службы безопасности. Об этом 27 декабря сообщает агентство «Синьхуа».

Отмечается, что столкновение силовиков и террористов произошло поздно вечером 26 декабря. Военным удалось отбить атаку боевиков, после чего была оцеплена территория и заблокированы пути отхода для ареста террористов.

В настоящее время крупномасштабные операции по поиску боевиков и разминированию территории продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря силы безопасности Пакистана предотвратили серию терактов на северо-западе страны. В ходе спецоперации было задержано четверо террористов и их восемь сообщников.

Также отметим, что 24 декабря вооруженные террористы напали на конвой армии Пакистана в провинции Северный Вазиристан. В результате нападения погиб один военнослужащий, еще семеро пострадали.