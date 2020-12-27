Луганск, , 18:08 — REGNUM В городе Алчевске в Луганской Народной Республике (ЛНР) в результате аварий на магистральной теплотрассе остались без отопления почти 400 жилых домов. Об этом, как передает ЛуганскИнформЦентр, сообщили в воскресенье, 27 декабря, в администрации города.

В пресс-релизе администрации говорится, что о двух авариях на магистральных тепловых сетях, которые привели к остановке котельной «Заводская», сообщил филиал ГП «Луганскгаз».

Отмечается, что после данного ЧП остановили работу также котельные «Брестская, 13», «Горького, 68а» и «Спорткомплекс».

В настоящее время специалисты работают на месте происшествий.

Как передавало ИА REGNUM, 25 декабря начальник управления Народной милиции ЛНР Яна Лещенко сообщила, что потери оперативно-тактической группировки ВСУ «Север» с начала года составили 158 погибших и 547 раненых.

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