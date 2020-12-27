Яунде, 27 декабря 2020, 17:08 — REGNUM На западе Камеруна столкнулись два транспортных средства — автобус и грузовик. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на свои источники.
ДТП произошло в воскресенье, 27 декабря, на дороге Фумбан — Яунде. По последним данным, в результате инцидента погибли 37 человек, еще 18 получили различные травмы.
По предварительным данным, виновником аварии стал водитель автобуса.
В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.
Как передавало ИА REGNUM, 29 сентября на юго-западе Камеруна автомобиль такси столкнулся с пассажирским автобусом.
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