Яунде, , 17:08 — REGNUM На западе Камеруна столкнулись два транспортных средства — автобус и грузовик. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на свои источники.

ДТП произошло в воскресенье, 27 декабря, на дороге Фумбан — Яунде. По последним данным, в результате инцидента погибли 37 человек, еще 18 получили различные травмы.

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель автобуса.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, 29 сентября на юго-западе Камеруна автомобиль такси столкнулся с пассажирским автобусом.

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