Донецк, , 15:13 — REGNUM Четыре человека, в том числе один ребенок, пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса, которое произошло 26 декабря на трассе между Донецком и Докучаевском, сообщает 27 декабря пресс-служба МЧС Донецкой Народной Республики.

ДТП произошло на трассе М-20 «Донецк — Мариуполь». Пассажирский автобус ехал по маршруту «Донецк — Докучаевск».

«Водитель автобуса «Эталон»…не справился с управлением и совершил опрокидывание автобуса на бок. В результате ДТП пострадало 4 человека, из них 1 ребенок », — уточнили в ведомстве.

Отметим, на территории Донецкой Народной Республики с 25 декабря отмечено ухудшение погодных условий, в результате чего на дорогах образовалась гололедица. 26 декабря было отмечено повышение температуры воздуха до плюсовых значений, а вечером того же дня температура воздуха упала ниже ноля. В Донецке и других городах республики утром 27 декабря были осадки в виде снега.