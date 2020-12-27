Одесса, Украина, , 14:10 — REGNUM В селе Молодежное Овидиопольского района Одесской области из-за короткого замыкания проводки электрической гирлянды сгорел дом, сообщили 27 декабря в пресс-службе государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

Новогодняя елка с гирляндой Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Пожар произошел в 03:40 (04:40 мск) сегодня, 27 декабря. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что к моменту их прибытия дом был охвачен огнем по всей площади.

В 04:32 пожар локализовали, а в 05:04 — ликвидировали. Огнем было уничтожено здание площадью 100 квадратных метров. Спасти удалось хозяйственную постройку, расположенную рядом. В результате пожара никто не пострадал.

Напомним, вечером 25 декабря во Львовской области Украины в результате пожара сгорел деревянный храм, который был построен в середине ХХ столетия.

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